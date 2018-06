Piccolo PD | La Raggi vuole privare Roma del verde

romadailynews

(Di lunedì 4 giugno 2018)– Ilaria, Consigliera del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “La giuntanon finisce di sorprenderci. Da quanto si apprende da organi di stampa, per prevenire gli incendi il Campidoglio ha deciso di abbattere gli alberi e gli arbusti. La giuntasarebbe pronta a intervenire contro i roghi estivi con una soluzione lontana anni luce dal concetto di sostenibilità ambientale: tagliare gli alberi! Fare tabula rasa della città piùd’Europa”. “Una soluzione che ha del ridicolo, se si pensa che si sta facendo del tutto per contrastare i livelli di pmi a. Abbattere gli alberi e’ni dele dell’ossigeno necessari per contenere l’inquinamento e mantenere quindi un buon livello di salute. Disboscare e desertificare una città per evitare che prenda fuoco sembra una trovata ...