Pescara | bimbi intossicati a scuola | 120 casi Ultime notizie | mense chiuse | oggi primi

Bimbi intossicati a scuola - stop del servizio mense di Pescara fino a esito esami : Pescara - In attesa dei risultati delle analisi sulle cause dei malori che nei giorni scorsi hanno colpito decine di alunni a Pescara, una ventina almeno ricoverati in ospedale con sintomi da tossinfezione alimentare, il sindaco Alessandrini ha stabilito la sospensione del servizio mensa nelle scuole comunali da domani, lunedì 4. "E' una precauzione a tutela dei bambini, in attesa degli accertamenti della Asl sui campioni di cibo ...