Pescara | bambini e adulti intossicati a scuola | procura apre inchiesta contro ignoti

: Pescara, 80 bambini ricoverati. Il sindaco chiude tutte le mense scolastiche [news aggiornata alle 19:43] - repubblica : Pescara, 80 bambini ricoverati. Il sindaco chiude tutte le mense scolastiche [news aggiornata alle 19:43] - SkyTG24 : Pescara, decine di bambini in ospedale: sindaco chiude tutte le mense - NewsTG_ : #ULTIMORA PESCARA: Bambini e insegnanti intossicati a scuola: Chiuse le mense scolastiche, la Procura apre inchiesta contro ignoti -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Ladiha aperto un fascicolosulla vicenda dei malori tra i bimbi colpiti da una presunta tossinfezione alimentare. L’ipotesi di reato è relativa a quanto previsto dalla normativa in materia di alimenti. Titolare del fascicolo, che non presenta al momento indagati, è il sostitutotore Anna Benigni. È salito a circa 120 il numero delle persone, principalmente, che da venerdì ad oggi hanno avvertito malori e si sono presentate in pronto soccorso all’ospedale di. Tra loro anche sei insegnanti. Si tratta di bimbi, alcuni dei quali sono stati ricoverati, iscritti in almeno sei o sette scuole della città e residenti in zone diverse del capoluogo adriatico. Intanto sono attesi per oggi i primi risultati dell’indagine epidemiologica disposta dalla Asl di. L’istituto zooprofilattico si sta invece occupando di analizzare i campioni ...