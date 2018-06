Per una rinnovata solidarietà europea

Citofona Per scherzo e scappa - ragazzino picchiato da una coppia - : Due coniugi di 65 e 57 anni sono stati denunciati per ipotesi di lesioni e minacce nei confronti di un giovane che si era avvicinato alla proprietà e, dopo aver suonato, stava cercando di allontanarsi ...

Al Nazereno una riflessione con gli studiosi : Martina lancia un seminario Per la "risposta democratica alle destre" : Maurizio Martina riparte da un seminario di studio. Si terrà martedì 4 giugno l'incontro organizzato dal Partito Democratico, un "momento di riflessione e studio", con intellettuali e mondo della cultura. Il titolo del seminario è "Populismi, nuove destre e la risposta democratica" e si svolgerà alle 10.30 presso la sede dei dem.Un lungo elenco di ospiti, tra analisti, storici, politici o ex politici. Come Guido ...

Renzi : “Starò fuori dal giro Per qualche mese - non mi interessa fare una corrente nel Pd” : Renzi annuncia che sarà in viaggio per un po', lontano dagli impegni di Palazzo Madama. L'ultimo impegno istituzionale sarà il voto di fiducia al governo Conte. E sull'esecutivo giallo-verde non rinuncia a un affondo: "Chi mi ha combattuto per anni dall'interno del Pd, dicendo che ero poco di sinistra ora si trova Salvini al Viminale".Continua a leggere

“Dopo la morte della Appiano…”. La suPer vip si scaglia contro una collega. Il sospetto. Parole che lasciano il segno : Era garbata e gentile. Era bella e talentuosa. Era una donna dalla parte delle donne. Eppure, da quel che hanno fatto sapere gli inquirenti, la morte, Alessandra Appiano, la scrittrice trovata a 58 anni nella sua casa di Milano, se l’è provocata da sola. Conduttrice televisiva, Premio Bancarella agli esordi della sua carriera con “Amiche di salvataggio”, con la sua morte improvvisa ha lasciato tutti sconvolti. Tantissimi i messaggi ...

Tumore al polmone : l’olfatto dei cani Per una diagnosi precoce : Dalla Nuova Zelanda arriva un nuovo studio sperimentale relativo alla diagnosi precoce dei tumori. L’Università di Waikato, sperimenterà in un contesto clinico se davvero i cani, grazie al loro fiuto, siano in grado di annusare e fare una diagnosi precoce dei tumori. In particolare lo studio si concentrerà sul cancro al polmone e utilizzerà campioni di alito e saliva dei pazienti malati. Numerose le ricerche in questo ambito, ma poche ...

Lautaro pronto Per l'Inter : «In coppia con Icardi. Prezzo? Una follia» : l'Intervista di Lautaro Martinez, neo-attaccante dell'Inter, ai microfoni di Fox Sport in cui parla della prossima avventura in nerazzurro, dell'esclusione dal Mondiale e dal prezzo pagato per il suo cartellino

Gambero si stacca una chela e fugge dalla zuppa/ Video - il crostaceo si salva e diventa “eroe” Per i social : Gambero si stacca una chela e fugge dalla zuppa: Video. Il crostaceo riesce a salvarsi e diventa “eroe” per i social. Le ultime notizie sulla storia che arriva dalla Cina(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:31:00 GMT)

In vacanza senza partire : il “microstay” come soluzione Per concedersi una fuga dalla città… in città! : Sentirsi in vacanza senza partire non è un sogno, ma una tendenza. Con l’arrivo dell’estate la città comincia a svuotarsi, ma per chi resta e le ferie sono ancora un miraggio, ritrovare un po’ di relax nelle giornate di caldo diventa quasi un imperativo. Per godersi un attimo di benessere, a volte bastano solo poche ore da dedicare a se stessi per staccare un po’ la spina, magari facendosi coccolare un po’ da chi di ospitalità se ne ...

Wreckfest : il demolition derby di THQ Nordic ha una data di uscita Per PC : THQ Nordic ha rivelato che il suo demolition derby, Wreckfest, sarà ufficialmente lanciato su PC a partire dal 14 giugno, dopo un lungo periodo su Steam Early Access (Next Car Game).Come riporta Gamingbolt, il team responsabile dello sviluppo di Wreckfest è Bugbear Entertainment, che ha una certa esperienza per titoli racing, avendo nel suo portfolio giochi come Ridge Racer Unbounded e Flatout 1 & 2. I giocatori console dovranno attendere un ...

La GDPR è una vera rivoluzione coPernicana - ecco Perché : La GDPR (General Data Protection Regulation) è una rivoluzione copernicana.Come Centro Economia Digitale riteniamo non ci sia analogia più adatta per descrivere il cambio di passo che porterà il nuovo regolamento europeo per il trattamento dei dati personali. Fino a qualche settimana fa al centro dell'universo c'erano le piattaforme che gestiscono i dati. Ora invece, da quando è entrato in vigore il Regolamento ...

Ritrovato pensionato disPerso nel Bergamasco : si era riparato dalla pioggia in una baita : Ritrovato sano e salvo il pensionato 87enne disperso da sabato sera nel Bergamasco: circa 60 persone lo stavano cercando, tra uomini della Protezione civile, del Soccorso alpino, vigili del fuoco e volontari. L’uomo si era riparato dalla pioggia in un baita e proprio lì è stato trovato questa mattina, nei pressi di Rota d’Imagna, dai volontari della Protezione civile di Palazzago con le unita’ cinofile. L'articolo Ritrovato ...

“Una ferita…”. Carlo Conti dice addio a L’Eredità - poi le parole struggenti Per Frizzi. Pelle d’oca : L’estate è alle porte e, come ogni anno, in estate chiudono numerosi programmi televisivi. Una pausa è necessaria a conduttori e autori per ricaricare le batteri e tornare pieni di energia a settembre. Domenica 3 giugno, per esempio, è andata in onda l’ultima puntata de L’Eredità. Una stagione molto difficile quella del quiz di Raiuno che tutti ricorderanno come la stagione durante la quale è venuto a mancare il conduttore. Fabrizio Frizzi è ...

Elisa Isoardi : “Sono sempre la ragazza di montagna col tacco 12. Sono una Persona trasparente e si vede anche in onda” : Elisa Isoardi si prepara a tornare alla conduzione de La Prova del Cuoco dopo un’esperienza da ‘supplente’ (la compagna di Mattei Salvini aveva infatti già preso il posto di Antonella Clerici quando quest’ultima era incinta). “E’ un’emozione enorme, ma anche occasione per rimettermi ancora una volta in gioco. Con qualcosa di nuovo, che magari possa appartenermi di più”. Insomma, la Isoardi racconta ...

Star Wars - confermata una teoria che collega Solo e L’imPero colpisce ancora : ATTENZIONE: spoiler sulla trama di Solo: A Star Wars Story Chi ha visto l’ultimo titolo nella sempre crescente saga di Guerre Stellari, ovvero lo spin-off Solo: A Star Wars Story, sarà sicuramente rimasto colpito da un nuovo personaggio introdotto nel film di Ron Howard. Si tratta del droide L3-37, la robot che è intima collaboratrice di Lando Calrissian, nella versione originale doppiata da Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve). ...