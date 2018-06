Per chi ancora non ha un libro per il mare

Calciomercato Napoli - la bomba : “ecco la suPer richiesta di Ancelotti” : Calciomercato Napoli – Il Napoli sempre più attivo sul mercato con l’intenzione di essere grande protagonista nella prossima stagione e regalare una squadra ancora più competitiva a Carlo Ancelotti ed in grado di lottare per scudetto e Champions League. Spunta una nuova pista, quella che porta a Pastore, secondo le indiscrezioni di Espn, l’ex Palermo sarebbe ormai ai ferri corti con il Psg e sarebbe pronto a cambiare aria. ...

Filippine : critiche a Duterte Per un bacio non richiesto : Nuova controversa uscita del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte: ad un evento per la comunità filippina a Seul, dove si trova in visita ufficiale, ha pubblicamente baciato sulle labbra una ...

Ridotta in schiavitù e violentata Per due anni : l'incubo di una 16enne : Due anni di violenze sessuali e schiavitù. Si tratta del terribile incubo vissuto da una studentessa di quasi 16 anni di Vasto, in provincia di Chieti, che...

Taocomputer Chiuso Per Evasione IVA : Dopo gli Stockisti tocca a Tao Computer: prezzi bassi, iva evasa per 2.5 milioni. Chiuso il sito di vendita di tecnologia Taocomputer: Evasione IVA di 2,5 milioni per il sito triestino Taocomputer Chiuso Giugno 2018 Da qualche giorno chi cerca di accedere al sito Taocomputer viene accolto da un messaggio che non lascia spazio ad interpretazioni: […]

F1 - Verstappen ha le idee chiare : “in Canada Per riscattare l’amaro ritiro dello scorso anno” : Max Verstappen è già concentrato sul prossimo Gp del Canada, svelando di voler riscattare il ritiro della scorsa stagione Il fascino e lo spettacolo di Monaco sono ormai alle spalle, la Formula 1 si prepara per il Gp del Canada, settimo appuntamento del Mondiale 2018. Due vittorie a testa finora per Hamilton, Vettel e Ricciardo, con l’australiano che si è portato a casa la gara del Principato nonostante i problemi alla power unit ...

Vasto - 16enne violentata e ridotta in schiavitù Per due anni : arrestati due coetanei. “La ricattavano con dei video” : violentata e ridotta in schiavitù per due anni, con la minaccia di diffondere le immagini di quegli abusi ripresi a sua insaputa. È l’incubo vissuto da una studentessa 16enne di Vasto, in provincia di Chieti, che dopo quasi due anni ha trovato il coraggio di denunciare quello che aveva subito da due ragazzi di circa 17 anni. I due minorenni sono stati arrestati e si trovano all’istituto di Casal del Marmo di Roma, in attesa di essere ...

Malagutti taglia il traguardo della sua camminata : 2.315 chilometri Per i diritti : Giovanni Malagutti, 62 anni, psicologo, criminologo, da sempre impegnato nel mondo del sociale, ha percorso a piedi 11 regioni italiane, facendo tappa in 60 località per sollecitare la riflessione delle persone su aspetti che...

Chieti - ragazzina stuprata e ricattata : in schiavitù Per due anni : Una studentessa minorenne, dopo oltre due anni da incubo, ha fatto arrestare due coetanei che la costringevano ad avere rapporti sessuali con la minaccia di diffondere foto e video ripresi a sua ...

Anche Giorgia contro il ministro Fontana e le dichiarazioni sulle famiglie gay : “L’amore basta e avanza Per fare una famiglia” : Anche Giorgia contro il ministro Fontana a seguito delle sue dichiarazioni sulle famiglie omosessuali: il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità è protagonista nelle ultime ore di una polemica circa le sue dichiarazioni a proposito delle "famiglie arcobaleno". Secondo il ministro Fontana, infatti, l'unica famiglia "vera" sarebbe quella formata dalla mamma e dal papà, due persone di sesso diverso, mentre le famiglie gay "non ...

Grande Fratello 2018 - la dichiarazione di Matteo Gentili ad Alessia Prete : "Ti ringrazio Perché mi hai fatto riscoprire vivo" : Il giovane calciatore si è lasciato andare ad una dichiarazione d'amore nei confronti della dolce studentessa.

Spunti di buongoverno Per Salvini e Di Maio. Chi c'era e cosa si è detto al Censis : Il rischio, è il messaggio di fondo, è di creare uno scollamento eccessivo tra politica e cittadini, tra chi governa e l'economia di tutti i giorni. Una sorta di vuoto pneumatico micidiale per lo ...

Canone Tv - la richiesta di esenzione Per il 2018 va inviata entro il 30 giugno : Per i contribuenti che non hanno più un televisore in casa è il momento di chiedere la disdetta del Canone Tv, così da non pagarlo (inutilmente) nella bolletta elettrica. Per...

'Estate - chi ben comincia...'. Sindaco Gnassi entusiasta Per il ponte del 2 giugno : ... Caravaggio Experience -, grandi concerti - penso ad esempio al Rimini Park rock o Beat Village - e spettacoli internazionali - la straordinaria poetica circense di Cirque Bidon - che davvero daranno ...

Volley – La Millenium Savallese conferma Maria Chiara Norgini Per l’A1 : Norgini raddoppia: la giocatrice umbra si ferma al Millenium come vice Parlangeli per il secondo anno e completa così il reparto dei liberi. Il mosaico della Millenium, stagione 2018-19, in vista del campionato di A1, si arricchisce con un’altra conferma: Maria Chiara Norgini. L’atleta, nata a Foligno l’11 settembre 1998, ma perugina doc, resterà in maglia Millenium anche nella prossima stagione dove ricoprirà il ruolo di ...