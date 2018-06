Pensioni | via dal lavoro in anticipo Un fondo per gli esuberi

Pensioni - Salvini : 'Via la legge Fornero' - ultime notizie di oggi 3 giugno Video : Con il nuovo Governo giallo-verde guidato dal premier Giuseppe Conti non ci dovrebbero essere più dubbi: la riforma Pensioni targata Fornero sara' superata, arriveranno la soluzione Quota 100 e la proroga di Opzione donna. E’ quanto vanno ripetendo in queste ore, anche nel tour elettorale siciliano oltre che in vari Video su Facebook, sia il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, sia il ...

Pensioni - Di Maio : via la Fornero - Quota100 tra le novità in arrivo Video : Riforma Pensioni e salario minimo orario, modifiche al Jobs act [Video]e reddito di cittadinanza. Sono alcuni dei dossier di cui si occupera' personalmente il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio nella sua nuova veste di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico. “Se deve esistere il lavoro – ha detto oggi a Roma in piazza Bocca della Verita' ci deve essere il salario minimo orario”. Si preannuncia una nuova riforma del lavoro oltre ...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100 per superare la Fornero. Via spesometro" : Il neo ministro di Sviluppo economico e Lavoro snocciola i prossimi obiettivi. "Jobs Act da rivedere". E promette: "Sarò un servitore dello Stato. Italiani, non vi deluderò"

Riforma Pensioni/ Via dal lavoro prima dei 66 anni e 7 mesi : sono in tanti nel pubblico : Riforma pensioni, ultimissime. I dati relativi al settore pubblico diffusi dall'Inps. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 maggio(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:36:00 GMT)

Cassa Ragionieri - al via le liquidazioni delle Pensioni in cumulo : Roma " La Cassa di previdenza dei Ragionieri ha dato il via alle procedure per la liquidazione delle pensioni in favore dei propri iscritti che avevano presentato domanda ai sensi della nuova ...

Via la Fornero e tagli alle Pensioni d'oro. Stanziati 5 miliardi. Dubbi sui costi dell'operazione : ROMA - Il sogno nemmeno tanto nascosto di molti italiani di andare in pensione prima potrebbe diventare realtà. Nell'ultima bozza del 'contratto' di governo stipulato da M5s e Lega, è scritto nero su ...

M5S-Lega - ecco il contratto. Via la legge Fornero e tagli alle Pensioni. In rosso gli 11 nodi ancora da sciogliere : leggi il testo : Fisco, giustizia, grandi opere, gioco d’azzardo, vaccini, migranti, sicurezza stradale, previdenza, lavoro, reddito di cittadinanza. Nell’ultima bozza del contratto, i punti del programma

Pensioni - via libera a cumulo previdenziale tra Inps e Casse professionali : Teleborsa, - Diventa operativo il cumulo previdenziale tra l'Inps e le Casse professionali. L'annuncia arriva dall'Inps che sottolinea che "sono operativi gli accordi con Enpam , Ente Nazionale di ...

Pensioni - via libera a cumulo previdenziale tra Inps e Casse professionali : Diventa operativo il cumulo previdenziale tra l'Inps e le Casse professionali. L'annuncia arriva dall'Inps che sottolinea che "sono operativi gli accordi con Enpam , Ente Nazionale di Previdenza e ...

Riforma Pensioni - per Lega e M5S via legge Fornero - sì a quota 100 e quota 41 : La tematica forte che ha unito fin da subito Lega e Movimento 5 Stelle è stata, senza ombra di dubbio, la dura opposizione nei confronti della legge Fornero per quel riguarda la Riforma Pensioni, approvata nel 2011 dal Governo Monti. (Leggi chi votò a favore della Riforma Fornero). La Lega di Matteo Salvini, durante tutta la campagna elettorale, ha chiesto più volte di abolirla, parlando espressamente di “infame legge Fornero”. Il Movimento 5 ...

Via la legge Fornero e ok alla "quota 100" per le Pensioni : la bozza del contratto di governo M5S-Lega : Dal superamento della legge Fornero alla "quota 100 per le pensioni", dal reddito di cittadinanza alla Flat tax: il contratto di governo del M5S-Lega prende, sia pur lentamente, forma al termine della ...

Riforma Pensioni/ Via la Legge Fornero - Cottarelli ricorda quanto costa (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Via la Legge Fornero, Cottarelli ricorda quanto costa. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 maggio(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:41:00 GMT)

Pensioni - Intesa finanzia il prestito per l'Ape : via alle domande : Si sblocca l'iter per fare domanda per ottenere l' Ape volontaria. Intesa Sanpaolo ha annunciato che finanzierà il prestito a garanzia Pensionistica che permette di uscire a 63 anni dal mondo del ...

Pensioni - 'Anticipo Pensionistico volontario' : dal 13/04 il via alle domande Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 11 aprile 2018 riguardano l’#ape volontaria, quel meccanismo di uscita anticipata a totale carico del lavoratore, che per una lentezza burocratica vedeva la procedura ferma e l’impossibilita' dei lavoratori che volevano aderirvi di poter completare la domanda ed ottenere gli arretrati, richiedibili entro e non oltre il 18 aprile. Per fortuna, rassicura Torriero, dell’ Abi, dal 13 aprile si potra' ...