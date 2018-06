Pensioni | ultim' ora al 4 giugno su Q-100 | 41 e su OD strutturale

Blastingnews

(Di lunedì 4 giugno 2018) Le novita''ora sulla flessibilita' previdenziale registrano una nuova presa di posizione in arrivo dall'On. Walter Rizzetto FdI in merito alla necessita' di attuare al più presto e senza attendere la Manovra di fine anno provvedimenti come la quota 100 e la quota 41 . Nel frattempo dalla Lega si sottolinea la possibilita' di arrivare al superamento dalla legge Fornero reperendo coperture per soli 5 miliardi di euro.Mentre dal Partito democratico si esprimono alcune considerazioni in merito ai lavoratori che rischiano di restare esclusi dai provvedimenti in discussione. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Rizzetto FdI: per Quota 100 e Quota 41 non serve attendere la legge di stabilita'. Bene le dichiarazioni di Luigi Di Maio sue lavoratori. Riferiremo al nuovo Ministro che per Quota 100 ed anche ...