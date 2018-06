Pensioni | ultimissime ad oggi 4 06 su Q100 | Ape social | vitalizi e proroga OD

Pensioni - ultimissime news al 3 giugno su Q100 - opzione donna e Jobs Act Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 3 giugno 2018 vedono la quota 100 protagonista delle nuove dichiarazioni [Video] del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Nel frattempo non si sono fatte attendere le repliche dall'opposizione e dai sindacati, mentre l'economista Carlo Cottarelli mette in dubbio che tutto il programma del governo giallo-verde possa effettivamente trovare realizzazione. Infine, nella seconda parte dell'articolo vi esponiamo ...

Pensioni ultimissime ad oggi 2/06 su Fornero - Q100 e reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 2 giugno 2018 vedono arrivare importanti conferme, dopo la formazione del Governo, in merito alla volonta' di prore nell'obiettivo di superare la legge Fornero [Video]. Il dibattito si sta ora concentrando sulle misure che saranno adottate, sulla loro effettiva universalita' d'accesso e sulla fattibilita' dovuta agli ingenti costi. Tra le opzioni presenti sul tavolo del Ministro del lavoro troviamo le ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 1/06 su nuovo esecutivo - Q100 e opzione donna Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 1 giugno 2018 vedono arrivare un'importante novita' in merito al comparto previdenziale, con l'avvio del Governo Conte ed il ritorno della possibile quota 100 e 41 [Video], assieme alla proroga dell'opzione donna. Misure previste dal contratto giallo verde e che a questo punto diventano un obiettivo programmatico per il rinnovo del sistema Pensionistico da parte del prossimo Governo. Nel frattempo ...

Pensioni - ultimissime al 31 maggio su caos Governo - flessibilità e austerity Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 31 maggio 2018 vedono prore la situazione di stallo in merito alla formazione del Governo, con la conseguenza che continuano a restare fermamente contrapposte le posizioni di chi chiede maggiore flessibilita' previdenziale [Video] e di chi invece domanda austerity e contenimento della spesa a garanzia degli assegni. Nel frattempo l'Inps diffonde i dati in merito agli assegni dei lavoratori pubblici ...

Pensioni - ultimissime novità al 30/5 su legge Fornero - flessibilità e Rei Video : Le novita' sulle Pensioni ad oggi 30 maggio 2018 vedono continuare la battaglia dialettica tra chi ritiene utile mantenere in essere le riforme previdenziali approvate negli scorsi anni e chi chiede al contrario un profondo cambio di rotta e flessibilizzazione del sistema [Video]. L'ultima presa di posizione al riguardo arriva dalla Banca d'Italia, alla quale sono te le reazioni del Movimento 5 Stelle e dei sindacati. Nel frattempo dai Comitati ...

Pensioni ultimissime oggi 29/5 su Governo Cottarelli e assegni in fuga Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 29 maggio 2018 vedono nuove dichiarazioni in arrivo da Di Maio e Salvini sulla mancata formazione del Governo e sulle prospettive per le prossime settimane. Nel frattempo da Confindustria si torna a chiedere di concentrarsi sul rilancio del lavoro e dell'occupazione giovanile, mentre un nuovo dossier in arrivo dal web sottolinea il promento della fuga dei pensionati all'estero [Video]. Vediamo insieme ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 28/5 su stallo governo - anticipate e flessibilità Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 28 maggio 2018 [Video] vedono arrivare importanti aggiornamenti in merito alla ricerca di un nuovo governo per il Paese. Dopo la rinuncia all'incarico da parte di Conte, si valuta l'ipotesi di un nuovo esecutivo neutrale condotto da Cottarelli. Nel frattempo continua la discussione politica in merito alla tenuta del debito, mentre arrivano nuove stime anche sulla separazione tra assistenza e previdenza. ...

Pensioni - ultimissime novità ad oggi 27/5 su quota 100 - esodati - opzione donna Video : Le novita' sulle Pensioni ad oggi 27 maggio 2018 vedono la tematica al centro delle ultime vicende finanziarie, con particolare riferimento alla crescita dello spread e del rischio Paese. I tecnici internazionali indicano infatti proprio il superamento della legge Fornero tra i maggiori elementi di rischio per la tenuta dei conti. Nel frattempo dalla politica continua la linea di fermezza in merito al rilancio della flessibilita' previdenziale ...

Pensioni 2018 - ultimissime news al 26/5 su Fornero - Governo e AdV Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 maggio 2018 vedono prore lo stallo a livello istituzionale per la formazione del nuovo Governo. Una situazione che riguarda in particolare il Ministero dell'Economia e che trova il capitolo Pensionistico tra gli argomenti chiave da riformare nel breve termine. Nel frattempo dall'opposizione arriva un'apertura in merito alla possibilita' di un voto comune proprio sull'avvio di maggiore flessibilita' in ...

Pensioni - ultimissime al 25 maggio su Q100 - anticipate in LdB2019 e cumulo Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 25 maggio 2018 vedono in via di preparazione i primi provvedimenti del nuovo Governo sulla flessibilita' del comparto previdenziale, anche se la nuova quota 100 [Video] con il superamento della legge Fornero dovrebbe realizzarsi solo con la legge di bilancio 2019. Nel frattempo proseguono le discussioni politiche sulle coperture, mentre dal comparto delle casse professionali si registra l'avvio del cumulo ...

Pensioni - ultimissime al 22.05 su legge Fornero - Quota 100 e APE volontaria Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 22 maggio 2018 si concentrano in particolar modo sul ritorno della flessibilita' tramite le cosiddette quote. Un sistema che da un lato potrebbero aiutare a semplificare le uscite dal lavoro, ma che dall'altro difficilmente potrebbe risultare davvero inclusivo di tutte le situazioni di disagio presenti nel comparto. Nel frattempo dalle agenzie di rating internazionali arrivano nuovi avvertimenti in merito ...

Pensioni ultimissime al 21 maggio su legge Fornero - anticipate e picco anno 2042 Video : Le novita' sulle Pensioni ad oggi 21 maggio 2018 mostrano un acuirsi dello scontro tra politici e tecnici in merito alle coperture necessarie per superare la legge Fornero e flessibilizzare l'accesso alla pensione . Nel frattempo le ultime proiezioni vedono crescere i costi della previdenza nei prossimi decenni, mentre dai Comitati si ritorna a chiedere il riconoscimento del ruolo della donna e dei lavori di cura. Infine, dalla Cgil arriva un ...

Pensioni - ultimissime oggi 20/5 su Fornero - Quota 100 e reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 20 maggio 2018 vedono moltiplicarsi le discussioni in merito ai provvedimenti di flessibilita' previdenziale e di superamento della legge Fornero [Video] inseriti all'interno dell'ultima bozza di contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle. Nel frattempo dall'UE arriva una tregua riguardo il giudizio di merito sui conti pubblici e sulla gestione del debito del nostro Paese, mentre dai sindacati si attacca la ...

Pensioni - ultimissime novità oggi 19/5 su Fornero - vitalizi e flessibilità Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 19 maggio 2018 vedono arrivare nuove conferme in merito all'avvio di un Governo di cambiamento targato 5S e Lega ed alla messa in opera delle riforme proposte sul comparto previdenziale [Video]. Nel frattempo dall'associazione degli ex parlamentari si prospetta un ricorso alle vie legali contro la decisione di ricalcolare tramite il contributivo puro i vitalizi, mentre per quanto concerne il reddito di ...