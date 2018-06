Pensioni : Uil - bene intenzione Governo di affrontare subito il tema : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “La Uil trova opportuno l’intendimento del Governo di affrontare subito il capitolo della Previdenza. Per la Uil, dopo le positive modifiche della Legge Fornero, introdotte negli ultimi anni, occorre completare l’opera attraverso l’estensione della flessibilità di accesso al pensionamento per tutti i lavoratori intorno a 63 anni, utilizzando un mix di interventi utili per raggiungere ...

Fisco : Barbagallo (Uil) - ridurre tasse su lavoro e Pensioni o Paese non cresce (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘I nostri salari e le nostre pensioni – ha rimarcato Barbagallo – sono tra i più bassi in Europa, mentre il peso della tassazione è tra i più alti. Ecco perché il Paese non cresce. C’è, ovviamente, bisogno di investimenti pubblici e privati in infrastrutture materiali e immateriali. Ma è anche indispensabile – ha concluso Barbagallo – continuare a sottoscrivere i rinnovi ...

Pensioni all'estero - Proietti (UIL) : numeri fisiologici - ma servono meno tasse Video : In Italia esiste un tema di come migliorare le prestazioni Pensionistiche. Lo afferma il Segretario Confederale della UIL Domenico Proietti, intervistato nella trasmissione televisiva Mi Manda Rai 3, ricordando però che questi numeri sono fisiologici, legati alla mobilita' delle persone. Gran parte di quei oltre 300mila che vivono all'#estero sono persone che hanno vissuto tutta la vita all'estero e quindi ricevono lì la pensione. Il ...