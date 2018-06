Pensioni | superamento Fornero | ecco con quanti anni di anticipo potrai incassare l' assegno

Pensioni 2018 - ultime al 23 maggio su superamento Fornero - Q100 - flessibilità Video : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 23 maggio 2018 vedono prore l'attesa per l'avvio del nuovo governo e quindi per l'inizio dei lavori in merito al superamento della legge Fornero [Video] e dei vitalizi, Nel frattempo dall'opposizione si promette una dura battaglia sui temi sociali, mentre i tecnici continuano a sottolineare la mancanza di coperture. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo di ...