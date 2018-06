Pensioni | Spi-Cgil | evitare pasticci e ripartire da confronto con Sindacati

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Sullebisogna assolutamentedi fare. Non servono proclami ma serve serietà. Al nuovo governo dico che se vogliono fare le cose per bene che ripartano dalcon i”. Ad affermarlo in una nota è il segretario generale dello Spi-Ivan Pedretti.“Ci sono tante questioni da affrontare: quota 100 e quota 41 sono solo alcune di queste. Bisogna intervenire sull’aspettativa di vita, sul riconoscimento del lavoro di cura delle donne, sulla pensione di garanzia per i giovani e sulla tutela del potere d’acquisto dei pensionati. Così come bisogna diversificare gli interventi a seconda dei lavori che non sono tutti uguali e separare l’assistenza dalla previdenza. Non serve inventarsi niente – continua Pedretti – perché le proposte sono già tutte sul tavolo”. ...