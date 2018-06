Pensioni | sono 400 mila gli assegni Inps pagati da oltre 38 anni

Blastingnews

: Elsa Fornero, statista. Il sistema pensionistico italiano è senza tesoretto: le pensioni attuali sono finanziate d… - ricpuglisi : Elsa Fornero, statista. Il sistema pensionistico italiano è senza tesoretto: le pensioni attuali sono finanziate d… - AnnaMariaCastel : RT @markorusso69: La fornero dice che le pensioni ora sono “sostenibili” È’ vero ! Nunn a piglia chiu’ nisciun!! - GiancriRob : RT @AntonelloAng: Se tolgono le pensioni d'oro ai sindacalisti sarà uno dei provvedimenti di grande giustizia che farà questo nuovo governo… -

(Di lunedì 4 giugno 2018)400leche l’versa da più di 38questi gli ultimi dati che emergono dall’Osservatorio statistico dedicato dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale in merito alla composizione degliliquidati all’inizio del 2018. Dopo la notizia che fece scalpore alcune settimane fa della collaboratrice scolastica friulana che percepisce l’assegno previdenziale da 35, essendo andata in pensione a 29 VIDEO, gli ultimi datilasciano intendere che quello assurto all’onore delle cronache non è certamente un episodio isolato ma solo la spia di un fenomeno, quello delle baby, la cui portata spiega molto sulle cause dell’attuale dissesto del sistema previdenziale italiano.400leerogate da più di 35esattamente 406.952 leerogate prima del 1980 che, quindi,pagate da ...