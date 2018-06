Pensioni | il Governo Conte pronto per Opzione donna e Quota100 | le novità

Blastingnews

(Di lunedì 4 giugno 2018) Procedere nel più breve tempo possibile alla modifica della riformatargata Fornero per spianare la strada alla soluzione quota 100. E’ questa una delle priorita' che intende affrontare il nuovoM5s-Lega VIDEOpresieduto dal premier Giuseppe. Questo l’obiettivo da raggiungere al più presto possibile, come ha ribadito in queste ore il neo ministro del Lavoro Luigi Di Maio perfettamente in sintonia, sulla questione previdenziale, con il leader della Lega e neo ministro dell’Interno Matteo Salvini. Nel piano di riformadelgialloverde, come prevede il contratto di programma stipulato nelle scorse settimane tra M5s e Lega, anche la proroga di, la soluzione per la pensione anticipata delle lavoratrici introdotta in via sperimentale ma probabilmente destinata a diventare strutturale.al lavoro per superare la ...