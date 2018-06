Pensioni - superamento Fornero : ecco con quanti anni di anticipo potrai incassare l'assegno : Per Luigi Di Maio , la priorità del governo M5s-Lega è la riforma delle Pensioni: superare, insomma, la famigerata riforma Fornero. Punto sul quale anche Matteo Salvini concorda, anche se in questi ...

Pensioni - ecco come il governo Conte “supererà” la Legge Fornero : Accelerare il più possibile il restyling sulle Pensioni per aprire la strada a quota 100. Uno dei primi obiettivi che intende centrare il governo pentaleghista guidato da Giuseppe...

Pensioni - oltre 400mila pagate da 38 anni. Ecco gli importi medi : Decine di migliaia di persone ricevono l'assegno da oltre 40 anni avendone lavorati solo 20 , o meno,

Migranti - lavoro - Pensioni : ecco le prime mosse del governo Conte : Nel primo pacchetto di misure urgenti anche riforma dei centri per l'impiego e semplificazioni. Al voto delle Camere nei prossimi giorni la definizione del quadro programmatico del Def su cui costruire la legge di bilancio autunnale in linea con il “contratto” gialloverde e con le indicazioni che arriverranno dalle risoluzioni parlamentari sul Documento “tendenziale”. Il dossier Ilva e, nei prossimi mesi, quello su Alitalia...

Pensioni - ecco le misure in arrivo : cosa potrebbe cambiare (da subito) : Nasce il governo Lega - 5 stelle Che cosa cambierà per i pensionati con il nuovo governo?

Inps - ecco come sono le Pensioni erogate in Italia : Più della metà di anzianità o anticipate, il 30% quelle ai superstiti poi ci sono "vecchiaia" e "inabilità". Il 58,6% alle donne

Pensioni 2019 : ecco come lasciare il lavoro dopo il tramonto della nuova riforma Video : Una vera riforma previdenziale sembrava ormai sul punto si materializzarsi con il nuovo Governo che si stava per istituire. Infatti Lega e Movimento 5 Stelle avevano inserito le Pensioni tra gli argomenti prioritari del loro contratto di Governo. Una autentica priorita' che sembrava aver messo d’accordo le due forze politiche, con la necessita' di superare la riforma Fornero dotando il sistema di maggiore flessibilita' Pensionistica con quota ...

Pensioni focus ultim'ora al 28/5 : ecco le ultime di Cottarelli sul comparto Video : Le ultime ore hanno visto tornare al centro della scena l'ex Commissario per la spending review Carlo Cottarelli, chiamato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al tentativo di formare un nuovo governo neutrale, dopo il fallimento delle precedenti ipotesi. Ma quali sono le idee in merito al comparto previdenziale [Video] dell'economista alla guida dell'Osservatorio sui conti pubblici? Facciamo insieme il punto della situazione ...

Pensioni : quattordicesima a luglio - ecco soglie e requisiti per fasce di reddito Video : In arrivo un appuntamento molto atteso dai alcuni pensionati italiani, quello con la quattordicesima. A luglio la mensilita' aggiuntiva sara' erogata come di consueto con il cedolino di pensione ordinario. La misura dalla scorsa Legge di Bilancio ha allargato il suo perimetro di applicazione e pertanto la platea dei soggetti interessati dalla misura il prossimo mese di luglio è molto vasta. Importo variabile, requisiti specifici, soglie ...

Nuovo Governo : aumento Pensioni minime - ma anche quelle d’oro - ecco l’anomalia Video : Se l’attenzione massima di giornali, siti e cittadini è rivolta alle nuove misure previdenziali come quota 41 e quota 100, bisogna dire che il Nuovo Esecutivo ha in serbo qualcosa anche per le pensioni in essere. La riduzione dei requisiti per accedere alle pensioni, la nascita di nuove misure che consentano ai lavoratori di superare i pesanti requisiti di accesso alle pensioni della Legge Fornero sono interventi importanti, ma non lo sono da ...

Pensioni - ecco quanto salgono con introduzione della flat tax : Potremmo chiamarla eterogenesi dei fini. Perché secondo Repubblica con l'introduzione della flat tax , la promessa di Lega e M5S di mettere mano alle Pensioni d'oro potrebbe essere vanificata. Anzi: ...