Pensioni | ce ne sono 406 mila pagate  da più di 38 anni|Quota 100 | che cos’è?

Pensioni - sono 400 mila gli assegni Inps pagati da oltre 38 anni Video : sono oltre 400 mila le Pensioni che l’ Inps versa da più di 38 anni . sono questi gli ultimi dati che emergono dall’Osservatorio statistico dedicato dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale in merito alla composizione degli assegni liquidati all’inizio del 2018. Dopo la notizia che fece scalpore alcune settimane fa della collaboratrice scolastica friulana che percepisce l’assegno previdenziale da 35 anni , essendo andata in pensione a 29 ...

Di Maio : 'Il Jobs Act va rivisto'. E aggiunge : 'Quota 100 per le Pensioni '. Camusso : 'Solo titoli - diteci quali sono le proposte' : E sulle affermazioni del neo ministro, la segretaria della Cgil, Susanna Camusso , a margine del Festival dell'economia a Trento, dice: 'Sappiamo che è un tema che hanno sollevato da molto tempo. Non ...

Inps - ecco come sono le Pensioni erogate in Italia : Più della metà di anzianità o anticipate, il 30% quelle ai superstiti poi ci sono "vecchiaia" e "inabilità". Il 58,6% alle donne

Riforma Pensioni/ Via dal lavoro prima dei 66 anni e 7 mesi : sono in tanti nel pubblico : Riforma pensioni, ultimissime. I dati relativi al settore pubblico diffusi dall'Inps. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 maggio(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:36:00 GMT)