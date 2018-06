Pensioni | cambiamenti sulla Fornero e situazione del reddito di cittadinanza

Blastingnews

: @luigidimaio Vuoi veramente fare cambiamenti: riprendi il lavoro di Tito Boeri 'Non per cassa ma per equità', poi n… - rcelestino2 : @luigidimaio Vuoi veramente fare cambiamenti: riprendi il lavoro di Tito Boeri 'Non per cassa ma per equità', poi n… - iltabloid : Pensioni tutti i cambiamenti del 2018 e quelli previsti per il 2019 #pensioni #cambiamenti #aumentopensione… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il piano organizzato da Movimento 5 Stelle e Lega è praticamente pronto, ed è giàrampa di lancio per poterlo avviare. Si tratta di un insieme di interventi volti principalmente alla modifica della Leggee per renderla meno gravosa per quanto riguarda i requisiti per poter ricevere anticipatamente la pensione; senza però tralasciare misure altrettanto importanti come l'"opzione donna". Lain via di cambiamento La cosiddetta "quota 100" dovrebbe far lasciare il lavoro in anticipo per i lavoratori che lo richiedono, ma in questa ipotesi è incorporato un insieme di requisiti per poter essere certi di non gravare troppo sui conti pubblici già pericolosamente compromessi. Ma non è finita: ci saranno anche degli strumenti per gestire le aziende dei lavoratori più anziani (ristrutturazioni comprese), che prendono esempio dal fondo di solidarietà, ma con il limite di 63-64 ...