Pensioni 2018 | notizie | novità | calcolo e tutto quello che c' è da sapere

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 allo studio del governo : Il nuovo esecutivo è già a lavoro per attuare i i provvedimenti contenuti nei programmi elettorali della Lega e del Movimento 5 Stelle: per quel che riguarda la previdenza e il lavoro, si tratta di misure per ripristinare la flessibilità in uscita e per agevolare le imprese dal pesante cuneo fiscale oltre ad altri interventi utili a combattere la povertà. Il neo ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio infatti avrebbe ribadito ...

Pensioni 2018 - età 60 anni con 31 di contributi : difficoltà uscita delle donne Video : Andare in pensione per le donne lavoratrici può essere, in molti casi, ancora più difficoltoso dei colleghi uomini, anche alla luce dei provvedimenti annunciati dal nuovo Governo Conte e dai punti del Contratto del M5S e della Lega in vista del superamento della riforma Fornero. Infatti, gli attuali strumenti a disposizione per l'uscita, sia con pensione anticipata che con pensione di vecchiaia, anche in vista degli annunciati provvedimenti ...

Pensioni anticipate 2018 : quota 100 e 41 - cresce la speranza nei lavoratori Video : Le ultime novita' sulle Pensioni anticipate [Video] ad oggi 2 giugno sono positive per i lavoratori, in quanto finalmente dopo 88 giorni di tira e molla, la squadra del Governo giallo-verde si è formata. Il contratto, specie il punto 17 ‘abolizione della riforma Fornero’ a firma Di Maio-Salvini non dovrebbe più avere impedimenti. Adesso l’attesa tra i futuri pensionandi e le donne è altissima e le aspettative sul nuovo Governo enormi. Il punto ...

Pensioni anticipate 2018 : quota 100 e 41 - cresce la speranza nei lavoratori : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate ad oggi 2 giugno sono positive per i lavoratori, in quanto finalmente dopo 88 giorni di tira e molla, la squadra del Governo giallo-verde si è formata. Il contratto, specie il punto 17 ‘abolizione della riforma Fornero’ a firma Di Maio-Salvini non dovrebbe più avere impedimenti. Adesso l’attesa tra i futuri pensionandi e le donne è altissima e le aspettative sul nuovo Governo enormi. Il punto ad ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - pronta la proposta da portare in Parlamento Video : Parte il governo Conte: ieri, infatti, è stata presentata la squadra dei ministri che guidera' l'Italia per l'VIII legislatura. Oggi, il giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un importante passo per dire fine alla crisi di governo protrattasi per circa novanta giorni e dare finalmente il via libera alla riapertura del cantiere sulle pensioni, [Video] sul tema lavoro, sull'immigrazione e sullo sgravio ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota 100 - pronta la proposta da portare in Parlamento : Parte il governo Conte: ieri, infatti, è stata presentata la squadra dei ministri che guiderà l'Italia per l'VIII legislatura. Oggi, il giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un importante passo per dire fine alla crisi di governo protrattasi per circa novanta giorni e dare finalmente il via libera alla riapertura del cantiere sulle pensioni, sul tema lavoro, sull'immigrazione e sullo sgravio fiscale. Salvini ...

