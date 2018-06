Pelonzi-Fassina | Canili senza vigilanza

romadailynews

(Di lunedì 4 giugno 2018) Roma – Giulio, capogruppo Pd in Assemblea capitolina e Stefano, consigliere comunale di LeU, hanno rilasciato alcune dichiarazioni. “Ennesimo cane aggredito a Muratella: nel giro di un mese e’ già il terzo a finire in gravi condizioni in clinica. In questo caso l’aggressione e’ avvenuta di mattina,che nessuno se ne accorgesse ed il cane, anziano e preadottato, doveva uscire dal canile giovedì 7 giugno. Sabato 2 giugno, invece, due volontarie esperte sono state morse da un cane all’interno del canile rifugio Ponte Marconi, privo della figura dell’educatore. Che fine ha fatto il servizio pubblico deicomunali di Roma?” “E perché il dipartimento Ambiente non sta vigilando?. E’ lungo l’elenco delle attività non compliant con il testo delle gare comunali che i cittadini stanno denunciando da mesi. ...