espresso.repubblica

: RT @espressonline: Pelle D'Urso: la miniera di Barbara si chiama tv #hovistocose @dondibea - slugline_it : RT @espressonline: Pelle D'Urso: la miniera di Barbara si chiama tv #hovistocose @dondibea - dondibea : RT @espressonline: Pelle D'Urso: la miniera di Barbara si chiama tv #hovistocose @dondibea - 9cento : RT @espressonline: Pelle D'Urso: la miniera di Barbara si chiama tv #hovistocose @dondibea -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Che vita faticosa: è andata in onda per 885 minuti alla settimana, per un'intera stagione. Tra mostri, bulli scatenati e neofascisti