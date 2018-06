: #News #Pd:Flat tax?Altra presa in giro Lega-5S - CyberNewsH24 : #News #Pd:Flat tax?Altra presa in giro Lega-5S - NotizieIN : Pd:Flat tax?Altra presa in giro Lega-5S - TelevideoRai101 : Pd:Flat tax?Altra presa in giro Lega-5S -

tax. Continua laindegli italiani da parte die M5S. Sulle imprese fanno finta di non sapere che abbiamo già fatto noi: Ires (dal 27,5 al 24%) e Iri (al 24% per le Pmi). Basta propaganda". Lo sottolinea il reggente del Pd, Martina, in un tweet, dopo le affermazioni dell'economista e parlamentare della, Bagnai, sullatax prima per le imprese e poi per le famiglie.(Di lunedì 4 giugno 2018)