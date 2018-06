Pd : seminario con Martina - ‘populismi - nuove destre e risposta democratica’ : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Il Pd torna a organizzare un momento a porte chiuse di studio e riflessione con analisti, intellettuali e mondo della cultura”. Si legge in una nota del Pd. Il seminario dal titolo ‘Populismi, nuove destre e la risposta democratica’ si svolgerà domani ore 10.30, nella sede nazionale Pd. Questi gli ospiti “chiamati dal segretario reggente Maurizio Martina per confrontarsi: Guido ...

Al Nazareno una riflessione con gli studiosi : Martina lancia un seminario per la "risposta democratica alle destre" : Maurizio Martina riparte da un seminario di studio. Si terrà martedì 4 giugno l'incontro organizzato dal Partito Democratico, un "momento di riflessione e studio", con intellettuali e mondo della cultura. Il titolo del seminario è "Populismi, nuove destre e la risposta democratica" e si svolgerà alle 10.30 presso la sede dei dem.Un lungo elenco di ospiti, tra analisti, storici, politici o ex politici. Come Guido ...

VVF Umbria . seminario per conoscere le nuove tecnologie presenti a bordo delle auto elettriche : UMWEB, Perugia. Nei giorni 28 e 29 maggio 2018, a Perugia, si è svolto un Seminario organizzato dalla Direzione Regionale VVF Umbria per conoscere da vicino le nuove tecnologie presenti a bordo delle ...

A Suoni Controvento 2018 un seminario condotto da Alberto Sironi : Presente in diversi spettacoli del Piccolo Teatro di Milano per la regia di Enrico D'Amato, Carlo Battistoni, Stefan Iordanescu, ha lavorato inoltre con Egisto Marcucci, Mariano Rigillo, Marco ...

L'Università di Cagliari e Giulia giornaliste promuovono un incontro-seminario su alcuni temi di grande rilevanza sociale. : ... le docenti universitarie Francesca Ervas , filosofa del linguaggio, , Michela Floris , esperta in Economia famigliare, , e Valentina Favrin che racconterà la realtà della tratta delle donne ...

URBANISTICA - ECONOMIA E MOBILITA' - Martedì 15 maggio 2018 dalle 15 alle 18 seminario di formazione nella sede dell'Urban Center di Ferrara - Corso ... : ...La ciclabilità a Ferrara oggi e domani L'introduzione sarà a cura di Davide Lazzari che presenterà il progetto dell'Italian Cycling Embassy e al professore Giangi Franz del Dipartimento di ECONOMIA e ...

Progetto ENTeR : un seminario internazionale sull'economia circolare nell'industria tessile : Cos'è il Progetto ENTeR? Approvato nella seconda call del programma Interreg Central Europe dell'Unione Europea, ha come obiettivo favorire l'approccio all'economia circolare nelle aziende tessili. ...

Gf Angelo il Ken umano racconta sono stato in seminario : Il concorrente Angelo Sanzio conosciuto come il “Ken umano” mentre era in veranda a rilassarsi con Aida e Mariana ha parlato della sua esperienza in seminario. “sono stato in seminario sette mesi” rivela, “Per diventare prete?” chiede stupita Aida, Angelo annuisce e prosegue “poi ci sono state delle cose che mi hanno fatto capire che quella non era la mia strada, potevo fare del bene senza indossare una divisa”. La notizia incuriosisce molto ...

Malagò al seminario sul contrasto alla corruzione nello sport - 'lotta all'illegalità è fondamentale' : Un terzo focus è stato riservato allo sviluppo di standard d'integrità nel mondo italiano dello sport e si rivolge in particolare alle Federazioni sportive nazionali. Luca Trifone, Consigliere Affari ...

Giulio Berruti presenta la fidanzata Francesca : «Ha 21 anni. L'ho conosciuta durante un seminario di cinema» : ROMA - ?Abbiamo molte affinità, tra cui la passione per il cinema?. Appena vinto ?Dance, Dance, dance?, come riportato da Leggo.it, Giulio Berruti presenta la nuova...