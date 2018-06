huffingtonpost

: HuffPost: Pd in confusione permanente - MPenikas : HuffPost: Pd in confusione permanente - gianfrancobern8 : @matteoricci @pdnetwork Non sembra siano i soli. Mi sembra però' che il PD sia in confusione permanente. Certo che… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Del fronte repubblicano, o del Cln, contro il pericolo democratico si può già fare senza. Ci ha pensato Mattarella a sistemare la crisi di governo senza che l'istituzione della presidenza della Repubblica sia scalfita di un millimetro.Quindi la leva per ricompattare un nuovo centrosinistra, una coalizione simil Ulivo e altre formule di alchimia politica sono cadute. Occasione persa, durata un lampo. Meglio così, sarebbe stata una fittizia unità o ricomposizione su temi o slogan generici e un po' nostalgici che non avrebbero portato alcunché. Coprendo quel tanto che, il Pd in primis, si deve fare per ritrovare un briciolo di competitività programmatica e di leadership partendo dall'opposizione.Attorno al nascente governo giamaica ci sono molte aspettative. Anche di chi non li ha votati. I temi posti all'attenzione non hanno un verso ideologico e ...