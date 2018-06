Paura per Manuel Pellegrini | l’allenatore cileno e sua moglie aggrediti da un gruppo

Un posto al Sole - Paura per ‘Otello’ : Lucio Allocca colpito da infarto : I tantissimi spettatori di Un posto al Sole lo conoscono bene perché nella popolare serie interpreta Otello. Si tratta di Lucio Allocca, attore e regista napoletano che la notte del 2 giugno è stato colpito da un infarto. L’attore, che si è sentito male nella propria abitazione al Vomero intorno alle 4:30, è stato portato al Cardarelli in ambulanza. Il Mattino scrive che dopo essere stato sottoposto a un’angioplastica, Allocca è ...

Anello di Fuoco : Paura per un violentissimo terremoto dopo l’eruzione del Volcán de Fuego in Guatemala : Un totale di 25 persone hanno perso la vita e oltre 3.000 hanno bisogno di assistenza medica, in seguito alla violenta eruzione del Volcán de Fuego, in Guatemala, che ha emesso una colonna di cenere che ha superato i 9 km di altezza. Gli esperti hanno avvisato che l’aumento dei livelli dell’attività sismica intorno all’Anello di Fuoco potrebbe essere una premessa di terremoti violentissimi e ulteriori eruzioni. Il 2018 ha già visto le eruzioni ...

Giulia Bongiorno aggredita a Roma : Paura per il ministro in centro : Alla fine l'intervento delle volanti ha evitato il peggio. Anche se lo spavento per Giulia Bongiorno è stato forte, eccome. Ore 17.45, domenica estiva: il ministro della Pubblica amministrazione è a spasso, senza scorta, per le vie del centro di Roma con il figlio. Di fatto per lei è l'ultimo giorno di relax, dopo il Giuramento al Colle e la festa della Repubblica, da oggi inizia l'avventura nell'esecutivo di Giuseppe Conte.--All'altezza di via ...

Stefano De Martino - incidente stradale/ Paura per il ballerino di Amici : scontro in autostrada : Stefano De Martino, brutto incidente stradale, attimi di Paura per il ballerino di Amici: scontro in autostrada mentre si recava a Napoli per partecipare ad un evento, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 09:29:00 GMT)

