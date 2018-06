Patch di sicurezza di giugno 2018 | Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus

Huawei P10 Lite Vodafone si aggiorna in Italia con le Patch di sicurezza Android di maggio : Arriva un nuovo aggiornamento per i modelli Italiani di Huawei P10 Lite brandizzati Vodafone. Scopriamo quali sono le novità introdotte dagli sviluppatori L'articolo Huawei P10 Lite Vodafone si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza Android di maggio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le Patch di sicurezza di maggio in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di maggio e miglioramenti nella stabilità della Fotocamera. I firmware G950FXXU2CRED e G955FXXU2CRED sono in distribuzione per i dispositivi no brand.

Huawei P10 e P10 Plus si aggiornano con Patch di sicurezza di maggio e "Sblocco con il sorriso" : Huawei P10 e P10 Plus, i top di gamma 2017 del produttore cinese, si apprestano a ricevere un nuovo aggiornamento software: l'update risulta già in distribuzione e porta in dote le patch di sicurezza del mese di maggio 2018 e la nuova feature di "Sblocco con il sorriso", ovvero il sempre più diffuso Face Unlock.

Essential Phone PH-1 riceverà update per 2 anni e Patch di sicurezza per 3 anni : Essential Phone PH-1 riceverà aggiornamenti software per i prossimi due anni e addirittura per tre anni le patch di sicurezza Android. Ecco tutti i dettagli

Samsung rilascia le Patch di sicurezza di maggio per Galaxy A6 - Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 Plus : Oggi sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A6, Galaxy A8 (2018) e Galaxy S9 Plus. Allora voi siete un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update?

Xiaomi Mi A1 riceve le Patch di sicurezza di maggio 2018 - ma niente Android 8.1 Oreo : Xiaomi Mi A1, il primo smartphone Android One del produttore cinese, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento piccolo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza del mese di maggio 2018, purtroppo ancora non c'è traccia di Android 8.1 Oreo.

Patch di sicurezza di maggio 2018 in roll out per Samsung Galaxy S8 - Galaxy A8 Plus (2018) e non solo : Nella giornata di oggi Samsung ha dato il via al roll out di aggiornamenti software con le Patch di sicurezza di maggio 2018 per alcuni suoi smartphone, vale a dire Galaxy S8 (ed S8 Plus), Galaxy A8 Plus (2018) e Galaxy J1 mini Prime. Il roll out al momento riguarda solo pochi mercati.

Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro si aggiornano in Cina con Face Unlock e Patch di sicurezza di maggio : Nelle scorse ore Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei Mate 9 e Mate 9 Pro, introducendo alcune interessanti funzionalità

Nokia 8 Sirocco e Nokia 2 ricevono in India le Patch di sicurezza Android di maggio : HMD Global ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di sicurezza per i Nokia 8 Sirocco e Nokia 2. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

Huawei P20 Lite e P8 Lite 2017 si aggiornano con le rispettive Patch di sicurezza di aprile e maggio : Aggiornamenti in arrivo per due smartphone Lite di Huawei ovverosia Huawei P20 Lite e di P8 Lite 2017, entrambi no brand. Se per il primo citato oltre a varie ottimizzazioni e novità arrivano le patch di sicurezza del mese di aprile, per Huawei P8 Lite 2017 il nuovo update introduce persino le patch di sicurezza di maggio 2018.

Xiaomi Mi MIX 2 si aggiorna a MIUI Global Stable 9.5.8.0 in Italia : nuove Patch di sicurezza e tanti bugfix : Xiaomi Mi MIX 2 non è l'ultimo arrivato in casa Xiaomi, lo sappiamo, ma questo non vuol dire che non possa essere coccolato con aggiornamenti come il più recente modello, in modo tale da non scontentare nessuno.

In distribuzione su Samsung Galaxy J7 (2017) e Honor 6X le Patch di sicurezza di maggio 2018 : Se è inutile rincorrere i Pixel sui tempi delle patch di sicurezza per ovvi motivi, per il bene dei nostri dati resta prioritario riceverle prima possibile

Google obbligherà gli OEM a rilasciare regolarmente le Patch di sicurezza : Google sta riformulando gli accordi sottoscritti dagli OEM, costringendoli a rilasciare le patch di sicurezza in maniera più continua e tempestiva.

Samsung rilascia le Patch di sicurezza di aprile per Galaxy J5 (2017) : Samsung Galaxy J5 (2017) cominciare a ricevere in Europa - seppur in leggero ritardo - le patch di sicurezza Android di aprile 2018. Contenti, vero?