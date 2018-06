Pasticciere negò torta nuziale a coppia gay | la Corte suprema ribalta la sentenza e gli

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) LaUsa ha dato ragione ad un pasticcere cristiano del Colorado che si era rifiutato di fare unaa unagay per le sue nozze in nome del Primo Emendamento. Il collegio non ha deciso sulla questione più generale se un esercizio commerciale può negare il proprio servizio agli omosessuali ma si è limitato a censurare la commissione per i diritti umani del Colorado, che si era pronunciata contro il pasticcere sostenendo che aveva violato la legge statale anti discriminazione.