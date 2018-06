Parma City of Gastronomy Festival 2018 | il futuro del cibo è qui | i dettagli della prima

City of Gastronomy Festival – Parma mette in tavola il mondo per la 1ª edizione : 48 ore di saperi e sapori : In Piazza Garibaldi e in Piazza Ghiaia, il 2 e 3 giugno, chef stellati del Belpaese e otto città creative UNESCO si confrontano fra golosi tasting, cooking show e tavole rotonde Parma mette in tavola la creatività: il 2 e 3 giugno la città ducale diventa il palcoscenico della gastronomia mondiale con la prima edizione del City of Gastronomy Festival, un evento corale per raccontare, a tutto tondo e all’unisono, non solo le eccellenze della food ...