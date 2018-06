huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Parla il cameriere che soccorse Robert Kennedy: 'Mi chiese se stavano tutti bene, gli misi un rosario tra le mani' http… - fiorenzo__ : RT @HuffPostItalia: Parla il cameriere che soccorse Robert Kennedy: 'Mi chiese se stavano tutti bene, gli misi un rosario tra le mani' http… - camilla_staff : RT @HuffPostItalia: Parla il cameriere che soccorse Robert Kennedy: 'Mi chiese se stavano tutti bene, gli misi un rosario tra le mani' http… - HuffPostItalia : Parla il cameriere che soccorse Robert Kennedy: 'Mi chiese se stavano tutti bene, gli misi un rosario tra le mani' -

(Di lunedì 4 giugno 2018) È il 5 giugno 1968 quando all'Ambassador Hotel di Los Angeles si consuma un pezzo di storia americana. Il neo vincitore delle primarie democraticheè nelle cucine dell'albergo a salutare il personale, quando un uomo comincia a sparare all'impazzata. "Bobby" viene colpito, cade a terra, e il primo a soccorrerlo è ilJuan Romero. Che oggi, a 50 anni dall'accaduto,per la prima volta di quell'esperienza all'Associated Press:"Il senatore era arrivato in albergo il 4 giugno. Quella sera gli portai la cena. Entrai nella stanza e lo vidi in piedi girato verso la finestra mentreva al telefono. Terminò la chiamata e venne verso di me. Non ho mai dimenticato il modo in cui mi strinse le mani. Uscii convinto di aver appena incontrato il futuro presidente degli Stati Uniti"Ma non fu così. La notte successiva si consuma la ...