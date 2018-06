Pari dell' Italia con l' Olanda nel test tra nobili decadute

Amazon - donazione a favore della Scuola Paritaria Santa Croce di Passo Corese : Amazon: donazione a sostegno della Scuola Paritaria “Santa Croce” di Passo Corese. Nei giorni scorsi, Amazon ha effettuato una donazione a sostegno della Scuola Paritaria Santa Croce di Passo Corese. Venerdì pomeriggio alcuni dipendenti dell’azienda, membri del comitato di Amazon nella Comunità, si sono recati presso la Scuola per consegnare gli articoli selezionati dagli insegnanti tramite una Wishlist creata appositamente per la donazione su ...

Serie B - playoff : Pari d'oro del Cittadella - Bari eliminato. In semifinale c'è il Frosinone : Pugliesi avanti con Galano, poi doppietta di Bartolomei. Nené porta la sfida ai supplementari ma il pareggio qualifica i padroni di casa

VIBO VALENTIA - SPari CONTRO MIGRANTI : MORTO UN MALIANO/ Ultime notizie : vendetta per furto delle lamiere? : Sparatoria tra San Calogero e Rosarno: MORTO un MALIANO di 31 anni, altri due immigrati feriti. L'episodio si è verificato nella serata di ieri, attorno alle 20:30: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:51:00 GMT)

NBA Finals – La verità di J.R. Smith : “sapevo della Parità. Ecco perché non ho tirato” [VIDEO] : J.R. Smith ha dato la sua versione di quanto accaduto nel finale di gara-1 delle NBA Finals: la guardia dei Cavs ha spiegato perché non ha provato il tiro della vittoria Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata sconfitta, salvo poi essere graziati da un ...

Papa 'commissaria' Medjugorje : Vescovo Hoser seguirà i pellegrini/ Sulle apParizioni della Madonna invece.. : Medjugorje 'commissariata': Papa Francesco nomina Vescovo Hoser inviato permanente Vaticano per accompagnamento pellegrini. Su apparizioni Madonna..

Dal muro della sede leghista sPariscono "Nord" - "Padania" e "Basta Euro" : Fino al 29 maggio sul muro esterno della sede nazionale della Lega, in via Bellerio a Milano, campeggiava la scritta "Lega Nord Padania Basta Euro": quel giorno, tutte le scritte sono state cancellate con una tinteggiatura...

Catanese - sPari verso la casa della maestra sospesa per maltrattamenti - : Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l'abitazione di un'insegnante di una scuola elementare siciliana che nei giorni scorsi aveva ricevuto una sospensione. Fori di proiettile sono ...

Sospesa per maltrattamenti contro gli alunni - sPari contro casa della maestra a Catania : Tre colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la notte scorsa contro l'abitazione dell'insegnante di scuola elementare 59enne del Catanese Sospesa nei giorni scorsi per un anno per maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate nei confronti dei suoi alunni. La donna ha presentato stamane una denuncia ai carabinieri dicendo di aver sentito delle esplosioni. Fori di proiettile sono stati trovati sulla porta di casa.

Accordi&Disaccordi - stasera alle 22.45 in diretta tv su Nove discutono Montanari - Ceccardi - Padellaro e Parietti : Tutti i partiti chiedono di tornare al voto il prima possibile. Dopo quasi tre mesi, infatti, non c’è ancora un governo. Una crisi politica che ha pochi precedenti nella storia della Repubblica. ‘Accordi e Disaccordi’, stasera alle 22,45 in diretta tv su Nove, discuterà di tutto questo. I giornalisti e conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi, come nello stile del format, metteranno uno di fronte l’altra Tomaso Montanari ...

Così è sParita l'ipotesi dell'impeachment a Mattarella : E allora ecco che il rifiuto di Mattarella verso la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia configura "un uso anomalo, se non improprio, dei poteri del capo dello stato". Una violazione della ...