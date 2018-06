: Papa ai cronisti:non cadano in trappole - NotizieIN : Papa ai cronisti:non cadano in trappole - TelevideoRai101 : Papa ai cronisti:non cadano in trappole -

I giornalisti debbono "essere molto esigenti con se stessi per non cadere nella trappola delle logiche di contrapposizione per interessi o per ideologie". E'la raccomandazione cheFrancesco ha rivolto alla giuria del Premio Agnes, ricevuta in Vaticano. Tra i rischi sottolineati: un'ottica elitaria e centralistica che rischia di dimenticare le storie,di degrado ma anche di solidarietà,di chi vive in periferia;la fretta;il rischio di contribuire alla disperazione."Non basta raccontare,vanno aperti spazi di speranza"(Di lunedì 4 giugno 2018)