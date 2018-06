Pallavolo – Volleyball Nations League Maschile | l’Italia cede 3-0 contro l’Argentina

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) Nel secondo round in Argentina l’Italia castigata dalla Nazionale di casa, un 3-0 netto per la squadra azzurra di Blenginichiude questo secondo round in Argentina con un altro ko dopo quello della prima giornatail Canada. Questa sera la Nazionale Italiana è stata sconfitta dai padroni di casa con il punteggio di 3-0 (25-19, 33-31, 25-20) al termine di una gara in cui non si è mai espressa sui suoi livelli, sbagliando molto e dando così la possibilità agli uomini di Velasco di aggiudicarsi il loro primo successo nel torneo. Perso senza troppi sussulti il primo set i ragazzi di Blengini hanno sprecato la loro grandissima occasione di impattare la gara nel secondo quando si sono fatti annullare addirittura otto palle set. A quel punto il contraccolpo psicologico è stato inevitabile e n on sono più riusciti a cambiare l’inerzia della gara scivolata via senza troppi ...