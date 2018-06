Palestina | un villaggio rischia di essere demolito con l’ok della Corte suprema israeliana

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 giugno 2018) Mentre chiudo questo post, la mattina di domenica 3 giugno, i bulldozer israeliani ancora non si sono presentati aldi Khan al-Ahmar per demolire le strutture abitative e trasferire a forza gli abitanti, circa 200 beduini jahalin palestinesi, presso l’ex discarica di Gerusalemme, vicino aldi Abu Dis. Forse a rallentare la fretta delle autorità militari israeliane sono state le prime pressioni internazionali, tra cui quella delle Nazioni Unite. L’autorizzazionedel 24 maggiocomunque diun colpo mortale solo ritardato per delle famiglie che, dopostate sgomberate negli anni Cinquanta dal deserto del Negev, erano state più volte trasferite su ordine dei vari governi israeliani. Nove anni fa quelle famiglie avevano intrapreso una battaglia legale per ottenere il diritto di rimanere sulla loro terra ...