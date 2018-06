Palermo | sgominata banda del terrore | da cittadini nessuna denuncia 2

Palermo : furti ed estorsioni a Camporeale - sgominata banda : Palermo , 4 giu. (AdnKronos) - sgominata a Camporeale , in provincia di Palermo , una banda che da mesi seminava il terrore in zona. Raid in abitazioni, furti di rame e ferro, ma anche estorsioni , ricettazioni e danneggiamenti tramite incendio. Sette i provvedimenti di fermo, emessi dalla Procura ed es

Palermo : furti ed estorsioni a Camporeale - sgominata banda : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – sgominata a Camporeale, in provincia di Palermo, una banda che da mesi seminava il terrore in zona. Raid in abitazioni, furti di rame e ferro, ma anche estorsioni, ricettazioni e danneggiamenti tramite incendio. Sette i provvedimenti di fermo, emessi dalla Procura ed eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Partinico, per associazione a delinquere finalizzata a compiere furti, estorsioni, ricettazioni e ...