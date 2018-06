Palermo | furti ed estorsioni a Camporeale | sgominata banda

Palermo : furti e ricettazione di auto - arresti : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) – Dalle prime ore del mattino è in corso un’operazione della Polizia di Stato di Palermo, che in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali restrittive, emanata dal Gip presso il Tribunale di Termini Imerese, ha proceduto all’arresto di alcune persone che, in concorso tra loro “erano dediti ai reati di furto, ricettazione e riciclaggio di veicoli commessi ...

