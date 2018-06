Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant'Antonio : Padova, 4 giu. (AdnKronos) - Dal 28 maggio sono stati 18.719 i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie nella cappella del tesoro di Sant'Antonio. Nella giornata di ieri, domenica 3 giugno, sono stati conteggiati 3.260 passaggi e alle 12.15 di oggi, lunedì 4 giugno, erano 823 i pellegrini

Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant’Antonio : Padova, 4 giu. (AdnKronos) – Dal 28 maggio sono stati 18.719 i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie nella cappella del tesoro di Sant’Antonio. Nella giornata di ieri, domenica 3 giugno, sono stati conteggiati 3.260 passaggi e alle 12.15 di oggi, lunedì 4 giugno, erano 823 i pellegrini giunti a salutare le Sacre Reliquie portando il totale a 19.542 passaggi. Si consideri che questo è un dato parziale che non comprende ...

Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant’Antonio : Padova, 4 giu. (AdnKronos) – Dal 28 maggio sono stati 18.719 i pellegrini che hanno sfilato dinanzi alle Reliquie nella cappella del tesoro di Sant’Antonio. Nella giornata di ieri, domenica 3 giugno, sono stati conteggiati 3.260 passaggi e alle 12.15 di oggi, lunedì 4 giugno, erano 823 i pellegrini giunti a salutare le Sacre Reliquie portando il totale a 19.542 passaggi. Si consideri che questo è un dato parziale che non comprende ...

Padova : quasi 20mila pellegrini alla cappella del tesoro di Sant’Antonio (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Giovedì 14 giugno si sposteranno nella Chiesa di Saint Anthony of Padua a Lorain; venerdì 15 giugno alla Saint Barbara RC Church in Massilon; sabato 16 giugno nella St Joseph Church on Alliance; e domenica 17 giugno le ultime due tappe in Ohio: alla chiesa di Saint Anthony of Padua in Fairport Harbor e nella St. Columba Cathedral, Youngstown.Il Canada è la destinazione del viaggio di quest’anno delle ...

Pasqua : Ascom Padova - si va verso un quasi tutto esaurito per alberghi cittadini (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Al servizio gestito dall’Ascom – spiega la presidente delle guide turistiche, Rossana Comida – giungono ogni giorno richieste da parte di scuole, come si diceva un tempo, “di ogni ordine e grado”, compresi istituti di alta formazione che scelgono Padova per la grande var

Pasqua : Ascom Padova - si va verso un quasi tutto esaurito per alberghi cittadini (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Eventi sul tipo della mostra di Mirò che, in questi giorni, rappresenta una buona scusa per scegliere Padova come località da visitare accanto, ovviamente, agli Scrovegni, al Santo, al Palazzo della Ragione, all’Università, all’Orto Botanico, al Pedrocchi, ecc. che rappre