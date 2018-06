Padova | ad Abano Carabinieri arrestano il ‘ladro acrobata’ delle Terme

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018), 4 giu. (AdnKronos) – Idierano da diverso tempo sulle tracce di un ladro ‘professionista” che, per il ricorrente modus operandi utilizzato (praticava senza fare rumore accurati fori sugli stipitiporteabitazioni o vi si introduceva passando dalle finestre lasciate semi aperte ai piani alti dei condomini quindi, aver depredato le case dei preziosi in oro e argento presenti, sgattaiolava velocissimo in strada), ‘firmava” le sue scorribande, portate a termine negli ultimi tempi nel bacino termale e nelle zone residenziali dell’immediata periferia di.Quando, quindi, all’alba di domenica, le pattuglie della Compagnia disono in pochissimi minuti intervenute in via Damiano Chiesa del centro termale, dove era scattato l’allarme di un’abitazione, si è subito intuito che potesse ...