Padova : a Montegrotto incendio in legnaia - nessun ferito : Padova, 4 giu. (AdnKronos) – Alle 9.40 di stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romea, a Montegrotto Terme, nel Padovano, per l’incendio divampato sotto una tettoia adibita a legnaia. Il rogo ha coinvolto anche una bombola Gpl, poi esplosa: nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei pompieri arrivate da Padova e Abano Terme con 4 automezzi e 14 operatori hanno spento le fiamme, che si erano già estese ...