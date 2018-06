Ottavia | Giacomini | ”Aspettami | Eccellenza!”

romadailynews

(Di lunedì 4 giugno 2018)– Giugno, campionati ormai chiusi ed archiviati; ora, la maggior parte delle squadre, soprattutto quelle che disputano i campionati giovanili, possono tirare un sospiro di sollievo e godersi i mesi estivi in attesa di riallacciarsi gli scarpini e calcare nuovamente, nel mese di agosto, il manto verde per dare il via ad una nuova stagione colma di battaglie, traguardi, obiettivi ma soprattutto per raggiungere un giorno un sogno, chiamato Serie A. Alla luce di ciò andiamo a scoprire emozioni e sensazioni di un giovane portiere degli Allievi Elite, Matteo, che insieme ai suoi compagni della SSD, lo scorso 6 maggio ha raggiunto un importante traguardo, assicurando la salvezza della propria categoria. Ciao Matteo, gli Allievi Elite sono una categoria difficile e impegnativa dove militano squadre blasonate e nominate non ...