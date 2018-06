Ospizi lager | nuovo caso di abusi a Roccagorga | arrestate sette persone

Latina - le immagini dell’anziana tenuta “in gabbia” - picchiata e insultata nell’ Ospizi o “lager” : sette arresti : Rinchiusa in una gabbia, insultata e picchiata . Nel video diffuso dal reparto Nas dei carabinieri, si vedono le condizioni alle quali era costretta un’anziana signora. La denuncia dei suoi parenti hanno permesso alle forze dell’ordine di arrestare sette persone (tra cui il proprietario e alcune dipendenti) di una casa di cura di Roccagorga, in provincia di Latina , e di sequestrare la struttura. L'articolo Latina , le immagini ...

Latina - Ospizio “lager” con anziana “tenuta in gabbia” : sette arresti : Costretta a letto in una sorta di gabbia, rinchiusa a chiave nella sua stanza senza bagno, schiaffeggiata, insultata e strattonata: sono alcuni dei maltrattamenti subiti da un’anziana in una casa di riposo a Roccagorga (Latina) ed emersi nel corso di un’indagine del Nas carabinieri di Latina. I militari oggi hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo della struttura. ...