Ospedale | reparto chirurgia intitolato a Claudio Vittorini

Ambra Angiolini incinta? Visita in Ospedale con Max Allegri : «Verso il reparto di ostetricia» : MILANO ? Un bacio fra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri prima della Visita in ospedale. L?ex stellina di ?Non è la Rai?, oggi affermata attrice è...

Ambra Angiolini incinta? Visita in Ospedale con Max Allegri : «Verso il reparto di ostetricia» : MILANO ? Un bacio fra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri prima della Visita in ospedale. L?ex stellina di ?Non è la Rai?, oggi affermata attrice è...

Kate Middleton in Ospedale : è iniziato il travaglio. La duchessa è stata ricoverata al reparto maternità e - a quanto pare - darà alla luce il terzogenito nel giro di pochissimo. Le indiscrezioni : Ci siamo: il terzo royal baby sta per nascere. Ormai è davvero vicino. Kate Middleton lunedì mattina presto è stata ricoverata in ospedale, al St. Mary’s Hospital di Londra, ed è alle prime fasi del travaglio. L’ha accompagnata il marito William. A dare la notizia del ricovero di Kate nel reparto maternità l’account ufficiale di Kensigton Palace. Il terzo royal baby, il sesso del quale è ancora sconosciuto – anche per i genitori, almeno così ...

Ricoverata per tumore si laurea in Ospedale / 50enne discute la tesi nel reparto di Medicina dell'Ospedale : Ricoverata per tumore si laurea in ospedale, 50enne discute la tesi nel reparto di Medicina dell'ospedale di Ovada. La donna era stata colpita da emorragia cerebrale a 50 anni.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:10:00 GMT)