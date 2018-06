Oro | poco mosso a 1 293 dollari

SOros : 'Trump è minaccia - spero sua presidenza duri poco' : Il presidente Usa Donald Trump "credo sia una minaccia per l'America e il mondo perché non conosce e non capisce i principi dell'economia". Lo ha detto il finanziere George Soros dal palco del Festival dell'Economia di Trento, aggiungendo che la speranza è che la presidenza ...

Italia : TesOro - rendimenti poco mossi nell'asta di BTP : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato BTP per 6,75 miliardi di euro, all'estremo superiore del range offerto. Il titolo con scadenza 2021 ha registrato un rendimento dello 0,07%, +0,02% rispetto al dato precedente, ...

GF - Stefania Pezzopane : «I messaggi hot e i flirt di Simone? Grosse risate - lavOro in Parlamento e guardo poco la tv» : ROMA - In quest'edizione del Grande Fratello , nonostante sia iniziata da poco, non sono mancati scandali e pettegolezzi. Tra fenomeni di bullismo, parolacce, espulsioni e relazioni interrotte in ...

Gossip - Silvia Provvedi attacca Belen e COrona : 'Foto di poco buon gusto' Video : Prime dichiarazioni ufficiali di Silvia Provvedi sul tanto chiacchierato incontro tra #Belen Rodriguez e #Fabrizio Corona: la ragazza, intervistata dal settimanale 'Chi', ha lanciato più di una frecciatina sia all'argentina che al suo ex ? fidanzato. [Video]La componente del duo Le Donatella si è sfogata sulle pagine della rivista di #Gossip a riguardo del difficile momento personale che sta vivendo e ha incolpato l'ex re dei paparazzi per ...

Oro : poco mosso a 1.317 - 17 dollari : ANSA, - ROMA, 27 APR - Oro poco mosso in Asia. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.317,17 dollari l'oncia. Nel complesso della settimana l'oro ha segnato un calo dell'1,4% e ...

TOro e Milan fanno troppo poco. E il punto non serve a nessuno : Granata storditi dall'inizio e poi imprecisi, la squadra di Gattuso è meglio organizzata ma davanti non punge. E i rispettivi obiettivi sfumano Eccolo, il classico pari che serve a nessuno. Partita ...

Oro : poco mosso a 1.347 dollari : ANSA, - ROMA, 16 APR - Restano alte le quotazioni dell'oro sui mercati asiatici con gli investitori in attesa degli sviluppi nelle aree di tensione. Il lingotto con consegna immediata che ha ...

Isola - colpo di scena dell’ultim’ora. Naufraghi commossi. Tra poco i vip dovranno tornare in Italia per la finalissima. La produzione - però - ha deciso di fare lOro una sorpresa prima della partenza. Cosa hanno ricevuto… : Lunedì 16 aprile andrà in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. La finale. E finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione piena zeppa di colpi di scena e polemiche e liti e tutto il resto. E mentre colei che ha dato il la al pandemonio – che dalla seconda diretta sta ancora facendo discutere – è indietro con l’affitto e quindi la sua casa è pignorata (lo dice Dagospia non sappiamo se sia davvero così), gli ...

“L’ho visto poco prima che morisse e… “. Fabrizio Frizzi - parla Marco Columbro. Il conduttore racconta il toccante momento del lOro ultimo incontro : Insieme a Fabrizio Frizzi ha condiviso tanti anni in televisione. A due settimane dalla morte del conduttore Rai, l’amico e collega Marco Columbro ha voluto raccontare il loro ultimo incontro. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Repubblica Tv in piazza del Popolo. Il conduttore, volto storico di Mediaset negli anni Ottanta e Novanta, ha raccontato di aver incontrato Frizzi poche settimane prima della sua malattia in ...

Unione Europea poco unita quanto a costo del lavOro : Teleborsa, - Europa poco "unita" quanto a costo del lavoro. Secondo un rapporto dell' Eurostat nel 2017 il costo orario medio del lavoro - il dato esclude il settore agricolo e la pubblica ...

Fabrizio COrona : “Lancio nuova marca” - giallo sul nome scelto dall’ex re dei paparazzi. Uscito da poco dal carcere cerca di riavviare gli affari. Perché ha chiamato così la sua ultima linea di abbigliamento? La verità : Fabrizio Corona libero vuol dire tante cose. Si è detti della nuova vita dell’ex re dei paparazzi, voglioso di sistemarsi, sposarsi di nuovo e avere un altro figlio. Intanto, però, gli affari devono sempre essere portati avanti, e così l’ultima iniziativa commerciale è questa: “Adalet”, termine che in turco sta per ”giustizia”, ed è questo il nome che Fabrizio Corona ha dato alla sua nuova linea di abbigliamento. ...