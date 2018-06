Operazione San Paolo Gentiloni | l' unica speranza per il centrosinistra è ripartire da lui

Cina : le sanzioni USA non si ripercuoteranno sulla coOperazione con la Russia - : "Abbiamo prestato attenzione alle misure scelte in USA. La Cina ha sempre agito contro l'applicazione di sanzioni unilaterali nelle relazioni internazionali. Speriamo che la Russia e gli USA saranno ...

35enne malato di tumore : i compaesani gli pagano l’Operazione : Gara di solidarietà a Soverato (Catanzaro) per trovare gli oltre 300mila euro necessari al 35enne per farsi operare a New York. Ora ha una speranza di sopravvivere. Un paese intero si è mosso in solidarietà di un concittadino malato terminale di tumore per permettergli di tentare l’ultima carta: una costosa operazione a New York con una nuova tecnica che potrebbe permettergli di sopravvivere, nonostante la diagnosi infausta di “pochi mesi di ...

Intesa Sanpaolo chiude con Intrum l'Operazione NPL : Dopo una lunga e complicata trattativa, Intesa Sanpaolo ha raggiunto un accordo col gruppo svedese Intrum Iustitia Lindorff per un operazione di dismisisone di NPL insieme alla piattaforma di recupero e a diritti di lavorazione per la durata di dieci anni. Il portafoglio ceduto avrà un valore di 10,8 miliardi, riducendo il perimetro di 12 inizialmente ipotizzato, mentre il prezzo di trasferimento sarà di 3,6 miliardi includendo anche il 51% ...

Siria - Trump : sanzioni contro la Russia. Macron : «Operazione militare riuscita» : Dopo il blitz con i missili il presidente Usa è pronto a varare sanzioni. Il primo ministro francese sull’attacco: i tre siti colpiti erano i nostri obiettivi

Mosca verso le contro-sanzioni a Washington : "Stop alle importazioni e alla coOperazione su nucleare e aeronautica" : Il Parlamento russo si prepara a rispondere alle sanzioni Usa con un disegno di legge che limiterà le importazioni dagli Stati Uniti - e da quei Paesi che sostengono le sanzioni americane - di alcol, tabacco, generi alimentari e prodotti agricoli. Lo riportano le agenzie russe.Tra le contro-sanzioni proposte dalla Duma c'è anche la sospensione della cooperazione nel campo dell'industria nucleare e aeronautica. La Russia intende poi ...

È in corso un’Operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo : Secondo La Stampa da questa mattina è in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo dello scorso 3 giugno. Durante una proiezione pubblica della finale di Champions League The post È in corso un’operazione della procura di Torino per arrestare 8 persone accusate di aver scatenato i disordini di piazza San Carlo appeared first on Il Post.