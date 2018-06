Omicidio Desirée - la verità choc del padre : “Mia figlia uccisa per ordine di un pedofilo” : Dopo sedici anni dall'Omicidio di Desirée Piovanelli, la quindicenne uccisa dal branco nella Cascina Ermengarda a Leno (Brescia) suo padre annuncia la richiesta di riapertura del caso. Per Maurizio Piovanelli i tre minorenni condannati per l'Omicidio di sua figlia agirono per conto di un pedofilo dedito a festini a base di sesso e droghe con ragazze minorenni. "Dietro il delitto c'è un mandante che è sempre stato coperto".Continua a leggere