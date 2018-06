Omeopatia | in un database tutti gli studi scientifici da consultare

In un database tutti gli studi scientifici sull'Omeopatia : Roma, 1 giu. , AdnKronos Salute, - La ricerca medico-scientifica in omeopatia ha 'una casa tutta italiana'. E' online la prima banca dati tricolore dedicata al settore, realizzata per iniziativa della ...

