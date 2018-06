Nuovo Governo Conte | MSA | ‘I possibili risvolti sul mondo scuola’

Soros : molto preoccupato per influenza Russia su Nuovo Governo italiano. Salvini : mai ricevuto lira - euro o rublo : Così il finanziere George Soros , che ha partecipato all'ultima giornata del festival dell'Economia di Trento.

Troppe regole sulla sicurezza - sagre e feste a rischio. Anci e Uncem : "Intervenga Nuovo governo" : ... al nuovo governo chiediamo di mantenere le tradizioni che servono a tenere in vita l'economia dei piccoli centri. Uncem e Formont continueranno a formare amministratori e tecnici sull'argomento per ...

Soros : «Il Nuovo Governo troppo vicino alla Russia di Putin». Salvini : «Vergogna» : Il finanziere al Festival dell’Economia di Trento: «Stretta relazione tra Putin e Matteo Salvini ». Il vicepremier: «Mai avuto soldi d alla Russia , è una vergogna che Soros venga invitato in Italia»

George Soros si è detto preoccupato dal Nuovo Governo italiano : È uno dei principali investitori del mondo, protagonista di spericolate speculazioni come quelle del settembre 1992, quando - con delle operazioni allo scoperto - riuscì da solo ad affondare la sterlina e la lira buttandole fuori dal Sistema Monetario Europeo. Ma, soprattutto, il sedicente filantropo è la bestia nera dei sovranisti di tutto il mondo, che accusano la sua Open Society Foundation di essere la forza ...

Cittadinanzattiva al Nuovo Governo : Auguri di buon lavoro. : ... per non alimentare paura e senso di insicurezza, e i fatti reali, per valorizzare il grande contributo che essi danno al nostro Paese, alla sua economia, alle sue attività produttive, alla sua ...