Nuova Toyota GT86 MY19 Thunder Blue

Toyota Connected Europe - Nasce a Londra la Nuova start-up per la mobilità del futuro : Limpegno rivolto dalla Toyota nello studio di nuove soluzioni per la mobilità del futuro è in costante crescita: dopo aver fondato la Toyota Connected, una controllata nata espressamente per sviluppare la mobilità del futuro e le tecnologie dell'auto connessa, la Casa ha ufficializzato la realizzazione di uno spin-off dedicato al Vecchio Continente.Sede operativa a Londra. Con un investimento iniziale di 4,5 milioni di sterline la neonata ...

Aggiornamento 1.18 per Gran Turismo Sport : come cambia la modalità Sport - Nuova Toyota GR Supra : Polyphony Digital ha rilasciato un nuovo Aggiornamento per Gran Turismo Sport. Le promesse sono state mantenute, il titolo automobilistico è davvero supportato dallo sviluppatore. Ecco la lista dei contenuti inclusi nell'Aggiornamento 1.18. Gli eventi che saranno aggiunti alla GT League - Compétition de France (Campionato principianti) Si tratta di una gara tra auto Sportive. Un evento per i modelli di produzione francese. - Rallycross ...

Toyota Rav4 - tutta Nuova con la grinta di sempre : ROMA - Rav4 è uno dei pilastri Toyota . Anche per quanto riguarda la strategia ibrida del marchio giapponese. Nel 2017 le vendite di Rav4 Hybrid sono cresciute del 31% e presentando la quinta ...

Toyota Rav4 - a New York la Nuova generazione dell’ibrido giapponese 4×4 – FOTO : Toyota ha scelto la kermesse automobilistica della Grande Mela che apre i battenti il 28 marz per presentare la quinta generazione della sport utility che più la rappresenta, la Rav4. Mezzo che, come il resto della gamma del costruttore giapponese, è progressivamente evoluto verso la tecnologia ibrida. E che oggi si presenta con una nuova architettura costruttiva grazie alla piattaforma Toyota New Global Architecture (TNGA), a cui è ...

Toyota lancia la Nuova Corolla - da anni l'auto più venduta al mondo : Anche per l' auto più venduta al mondo è arrivato il momento di andare in pensione. Nonostante un 2017 chiuso con 1,2 milioni di esemplari venduti, il debutto della nuova serie della Toyota Corolla rimane sempre e comunque un atto ...