Nuova Renegade MY 19 | anteprima europea a Torino

Nuova Jeep Renegade Hyper : “The Avengers” è la Nuova campagna dedicata alla Jeep Renegade Hyper , la Nuova serie speciale che basata sulla versione Longitude, presenta di serie il navigatore da 8,4″, le funzionalità Apple CarPlay e Android Auto, i cerchi in lega da 17″, climatizzatore automatico e il Function Pack, soluzione ottimale per esaltare e migliorare l’esperienza di guida. […] L'articolo Nuova Jeep Renegade Hyper sembra essere ...

Jeep Renegade 2018 : tutti i segreti dell'infotainment di Nuova generazione : ... che sfruttano la connessione a internet dello smartphone, permettono di accedere a Tune In Internet per accedere alla web radio, a Deezer Internet Music per scegliere la musica in streaming da ...