"Dirò a Parigi che la Tav è superata" Nuova bufera sulle parole di Di Maio : "Per una questione di cortesia andremo a dire alla Francia che la Tav è superata". Ieri sera, nel corso dell'assemblea dei parlamentari grillini, Luigi Di Maio è tornato ad aprire le ostilità nei confronti dell'Alta velocità. "Occorre seguire la strada scritta nel contratto - ha detto ai suoi - ma è chiaro che il nostro ministro delle Infrastrutture dovrà andare a dire alla Francia che l'Alta velocità è superata". Una posizione belligerante che ...

Tesla : Nuova bufera nella sicurezza. Analista : 'peggiore casa automobilistica al mondo' : nuova bufera si abbatte su Tesla . Questa volta il gruppo automobilistico di Elon Musk finisce nell'occhio del ciclone per via della sicurezza nei suoi stabilimenti. Secondo quanto riporta la stampa ...

“Senza dignità!”. C’è posta per te - Nuova bufera. Nel mirino la storia tra Francesco e Antonella. Corna - intrighi - tradimenti. Adesso si scopre la verità : Da una parte Francesco, dall’altra Antonella. Erano stati protagonisti tempo fa a C’è posta per te e ieri sono tornati protagonisti alla corte di Maria De Filippi. Durante la clip che raccolto le migliori storie dell’anno, è stato trasmesso il filmato del trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Antonella. Il ragazzo, per chi non lo ricordasse, era stato al centro delle polemiche: aveva infatti tradito più ...

Nuova bufera SU FACEBOOK/ “Uccide ma crescere è più importante”. La replica velata di Apple : “FACEBOOK può uccidere ma è il prezzo da pagare”. Il documento segreto di Bosworth, il collega di Mark Zuckerberg, portato alla luce in queste ore dal sito web Buzzfeed(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 15:20:00 GMT)

Nuova bufera su Facebook "Uccidiamo? Andiamo avanti" : New York Non c'è pace per Facebook. Dopo lo scandalo dei dati di 50 milioni di utenti raccolti da Cambridge Analytica, spunta un altro lato oscuro del social network di Mark Zuckerberg. In un memo del ...