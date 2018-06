Nuova Alfa Romeo GTV | confermata da Marchionne la Giulia Coupé da oltre 600 CV

sportfair

(Di lunedì 4 giugno 2018) In occasione della presentazione del piano industriale dell’, Sergioha annunciato il ritorno in grande stile di un nome storico per la Casa del Biscione Finalmente le numerose indiscrezioni dei giorni scorsi sono state confermate: la versionedell’si farà e prenderà il nome di GTV, nome storico della Casa del Biscione. La vettura prenderà il posto dell’attuale 4C e vanterà una meccanica di primo livello. La versione di punta dell’GTV vanterà infatti una potenza di600 CV ottenuta tramite l’uso del V6 biturbo da 510 Cv dellaQuadrifoglio abbinato ad un motore elettrico in grado di offrire ancora più coppia e potenza e nello stesso tempo di diminuire le emissioni inquinanti. L'articoloGTV:dalada600 CV SPORTFAIR.