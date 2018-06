' Non siamo l' universita delle spie e dei 5 stelle'

SPILLO/ Contrordine del Financial Times : il problema Non siamo noi ma la Ue : Dopo aver alimentato la fiammata dello spread italiano, il Financial Times cambia linea: il problema non è il nuovo governo in Italia, ma l'immobilismo anti-riforme della Ue. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 06:02:00 GMT)ALITALIA/ I tesori della compagnia buttati o sottratti negli ultimi anni, di G. GazzoliBORSA & GOVERNO/ Il pilota automatico dell'euro ha placato i mercati (ma ci farà schiantare), di P. Annoni

Di Maio : "Non siamo servi del Cav" : Prevediamo un'economia circolare'. 'siamo al governo e riempiamo ancora le piazze. Credo che lo abbiamo fatto bene questo governo, per esempio non ci sono condannati o inquisiti. C'è tanto fare in ...

Migranti - Salvini a Catania : "no a riforma Dublino"/ Risponde ai sindaci Sicilia "Non siamo campo profughi Ue" : Migranti, Salvini e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"

Migranti - Salvini : buon senso ma Non siamo campo profughi d'Europa : Roma, 3 giu. , askanews, Sui Migranti 'adotteremo una linea di buon senso' ma 'l'Italia e la Sicilia non possono essere prese per il capo profughi d'Europa' e 'non assisterò senza far nulla a sbarchi ...

Gelida accoglienza. Minniti e Maroni avvertono Salvini sui migranti. L'ex ministro dell'Interno : "Non possiamo essere l'Ungheria del Mediterraneo" : Nel giorno in cui il neoministro dell'Interno, Matteo Salvini, è atteso a Pozzallo, in Sicilia, luogo simbolo degli sbarchi, L'ex titolare del Viminale, Marco Minniti, avverte sui rischi legati a uno stravolgimento del lavoro messo in campo negli ultimi anni, e il governatore leghista della Lombardia, Roberto Maroni, avverte il leader del Carroccio: "Prudenza prima di dire che si rimandano a casa 100mila migranti". Salvini arriva a ...

Marco Minniti : "I flussi Non si possono cancellare - Non possiamo fare l'Ungheria del Mediterraneo" : "L'Italia ha sempre coltivato il dialogo tra Est e Ovest, ma non è mai stata un Paese dell'Est al confine con l'Ovest. Non possiamo diventare un'Ungheria al centro del Mediterraneo". Lo afferma l'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui chiede al nuovo titolare del Viminale, Matteo Salvini, di non distruggere l'attuale modello anti-terrorismo e anti-sbarchi.Ecco come Minniti guarda al ...

M5s - Di Maio chiama sul palco l’imprenditore Bramini : “Non fischiate - ora lo Stato siamo noi” : Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore) in piazza Bocca della Verità a Roma, il leader Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha chiamato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per i mancati versamenti da parte dello Stato. l’imprenditore sarà consulente del ministero come ha annunciato il capo politico ...

Venezia - nuovo blitz anti-tornelli. Attivisti dei centri sociali vestiti da steward : “Non siamo a Disneyland” : nuovo blitz a Venezia, dopo quello del primo maggio, da parte dei centri sociali contro i varchi per controllare il flusso dei turisti predisposti per le giornate definite da ‘bollino nero’. Mentre il primo maggio i giovani dei centri sociali avevano rimosso un varco poi riposizionato dalla polizia locale, oggi si sono limitati a vestirsi da falsi steward con delle pettorine colorate, facendo passare i turisti là dove non sarebbe ...

Marchionne punge Di Maio : "Di Pomigliano e Non usa Fiat"/ Fca - "siamo storicamente dalla parte del Governo" : Marchionne punge Di Maio: "Di Pomigliano e non usa Fiat", l'amministratore delegato di Fca ha commentato la nascita del Governo M5s-Lega, sottolineando la politica societaria

[Il reportage] I populisti e l'abbraccio dolce del potere. Il premier Conte : "Non siamo marziani" : ... Lorenzo Pontecorvo e Claudio Galoppi cercano il loro nuovo ministro Alfonso Bonafede che, circondato da tanto mondo, a sua volta cerca "Luigi", cioè Di Maio. Per sottrarsi. La consigliera Paola ...

Conte parte dal dossier di 33 pagine di Gentiloni : 'Non siamo marziani' : Sa di portarsi addosso un pregiudizio che ogni giorno i quotidiani di tutti il mondo sintetizzano in un semplice titolo: 'I populisti al governo'. E tenterà di cancellarlo , di dimostrare'che non ...