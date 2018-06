Non si può fischiettare di fronte al progetto eversivo dei gialloverdi

Riki : «Più felice Non si può» : Questa intervista è tratta dal numero 22 di Vanity Fair in edicola il 30 maggio La prima canzone che ha scritto: Una calza sì, una calza no. Ispirata a una storia vera: «Avevo sette anni, ero al mare con la mia famiglia e io mi ero ferito a un piede. Così mia mamma mi aveva messo una calza, solo una, per non far passare la sabbia. Il testo non me lo ricordo bene, faceva così più o meno: una calza sì, una calza no, ma io non lo so. Tutti sulla ...

Salvini a Tgcom24 : "Sui migranti no linea dura ma del buon senso. La Sicilia Non può essere il campo profughi d'Europa" | Guarda il video : Sui migranti "adotteremo una linea di buon senso" ma "l'Italia e la Sicilia non possono essere prese per il capo profughi d'Europa" e "non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini incontrando i sostenitori a Catania prima di andare a Pozzallo

Governo : Guerini - bene Minniti - Italia Non può correre rischi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘L’intervista di Minniti? La ritengo utile: indica i rischi che l’Italia non può permettersi di correre col nuovo Governo. Essere l’Ungheria del mediterraneo dell’Unione Europea ci porterebbe all’isolamento, completamente e radicalmente al di fuori della nostra tradizione”. Lo dice all’Adnkronos Lorenzo Guerini, coordinatore del Pd, commentando l’intervista ...

MotoGP - GP Italia 2018 : il Mugello trattiene il fiato per Valentino Rossi. Il fenomeno può giocarsi la vittoria - attenzione a IanNone e Dovizioso : Una fiumana gialla è pronta a esplodere, una Nazione intera si stringe attorno alla sua icona, il Dottore vuole guarire tutti i mali, il fenomeno da leggenda cerca di regalare un’impresa da antologia che riscriverebbe le logiche, gli annali, i record della storia del motociclismo. Tutto è possibile nel parco giochi del Mugello, tutto è possibile se in pista c’è Valentino Rossi che si sta esaltando nel suo weekend preferito, di fronte ...

Gandolfini : "Sui temi etici Matteo è con noi È coi 5 Stelle che Non si può collaborare" : Roma "Direi che al di là del contenuto dell'intervista, per noi la soddisfazione più grande, come abbiamo subito dichiarato, è stata sapere che come ministro della famiglia fosse stato scelto Lorenzo Fontana, che con noi ha condiviso tante battaglie e tante lotte, e che consideriamo molto vicino ai nostri valori e ai nostri principi". Massimo Gandolfini, medico e psichiatra e leader del "Family day", non nasconde di condividere in pieno la ...

Ciampi - M5S - rilancia : 'Avellino come Livorno - un candidato sindaco Non può dimenticare i deboli' : Avellino come Livorno. Saremo tra le poche città italiane, tutte governate dal Movimento Cinque Stelle, ad aiutare concretamente poveri e disagiati. Da sindaco del capoluogo irpino, la prima sfida che ...

Non ha le braccia - bambino cacciato dal ristorante perché può mangiare solo con i piedi : Una madre dell'Arkansas, negli Stati Uniti, ha accusato un ristorante per discriminazione quando non hanno voluto far mangiare il figlio perché non ha le braccia. Infatti, William...

MEDJUGORJE/ E il commissario del papa : la nostra fede Non può stare senza la Chiesa : Mons. Henryk Hoser è stato nominato dal papa visitatore apostolico speciale per la parrocchia di MEDJUGORJE. La santità può esserci solo nell’alveo dell’istituzione. fedeRICO PICHETTO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:08:00 GMT)MEDJUGORJE/ "Quel viaggio nell'81 e quei ragazzini in estasi che non dimenticherò mai", di P. MassobrioMEDJUGORJE/ Chi crede alla Madonna, non mandi "veline" al papa, di M. Leonardi

Bambino senza braccia cacciato dal ristorante : “Non può mangiare coi piedi” : Una donna dell'Arkansas, Stati Uniti, ha accusato un ristorante per discriminazione perché non ha voluto far mangiare suo figlio. Il motivo? Il Bambino non ha le braccia e i gestori dell"esercizio non volevano che utilizzasse i piedi per cibarsi.Suo figlio, infatti, è nato senza gli arti superiori e per lui l'unico modo per nutrirsi è quello di usare i suoi piedi, come fanno tutti gli sfortunati che si trovano questo handicap fisico.Bambino ...

Governo - Cottarelli : “Nel contratto condono e promesse che richiedono più deficit. Con il nostro debito Non si può” : “Ci sono parti di programma che mi vanno benissimo, come la parte sulla corruzione e la lotta all’evasione fiscale. Ma lo strumento è sbagliato, si chiama pace fiscale ma si parte dall’ennesimo condono, tra l’altro molto molto generoso, credo sia un errore. E c’è questa idea fondamentale che per crescere di più si deve fare più deficit pubblico, ma per un paese che ha un debito pubblico già alto è troppo rischioso”. Così ...